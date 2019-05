POL-GT: Einbruch in Büro

Polizei Gütersloh

Halle (CK) - Am vergangenen Wochenende (18.-20.05.) drangen bislang unbekannte Täter in die Innenräume einer Anwaltskanzlei an der Lange Straße ein, nachdem sie ein Fenster im Hinterhof gewaltsam geöffnet hatten.

Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen und flüchteten schließlich wieder mit zwei Kassetten, in denen sich geringe Bargeldbeträge befanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Lange Straße gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

