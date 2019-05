Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gemeindebüro

Gütersloh (ots)

Halle (CK) - In der Zeit von Samstagabend (18.05., 21.00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (19.05., 14.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Halle in der Martin- Luther- Straße ein, indem sie die Zugangstür aufgehebelt hatten. In den Innenräumen wurde danach eine Tür gewaltsam geöffnet bevor die Täter versuchten einen Tresor aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Bislang steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat auf dem Gelände der Kirchengemeinde verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

