Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Beschwerden und Nachfragen nach Hubschraubeinsätzen - Polizei fährt zukünftig mit Lautsprecherwagen durch die Wohngebiete und kündigt den Hubschraubereinsatz an

Essen (ots)

45127 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Hubschraubereinsätze der Polizei lassen sich nicht immer verhindern, werden aber nicht von jedem akzeptiert. Immer wieder kommt es zu Beschwerden, wieso die Polizei Hubschrauber einsetzt. Das würde die notwendige Nacht- bzw. Mittagsruhe erheblich beeinträchtigen. Daher hat die Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Mithilfe eines extra für solche Einsätze konzipierten Lautsprecherfahrzeuges kündigt die Polizei zukünftig den Einsatz der Polizeihubschrauber an. Dazu fährt der Wagen zirka 30 Minuten vor Einsatzbeginn durch den betroffenen Bereich und vermeldet dann den Grund der Ruhestörung. "Hier spricht die Polizei, wir werden den Hubschrauber nun für eine z.B. Vermisstensuche einsetzten. Wir hoffen, sie haben Verständnis." Sollten Beschwerden eingehen, wird der Lautsprecherwagen erneut in die beanstandeten Gebiete fahren und nochmals deutlich den Grund der Ruhestörung nennen. Exemplarisch: "Sehr geehrte Mitbürger! Aufgrund einer eingegangenen Beschwerde teilen wir erneut den bevorstehenden Einsatz eines Polizeihubschraubers mit. Dieser aktuelle Einsatz ist notwendig, da z.B.: ...nach flüchtigen Straftätern gesucht ... ... nach einem Fahrzeug gesucht wird, mit dem vor einigen Stunden ein Überfall verübt wurde.. oder ...nach einer vermissten Person gesucht wird, die möglicherweise in die Ruhr gefallen sein könnte. Die Gründe sind nur beispielhaft angeführt! Die Polizei Essen hofft damit, das Beschwerdeaufkommen, insbesondere zur Nachtzeit, deutlich zu verringern. /Peke

