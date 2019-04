Polizei Essen

POL-E: Essen: Verdächtiges Fahrzeug rast durch Fußgängerzone - 3. Folgemeldung - Konkret gefährdete Passanten gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Innenstadt: Freitagmorgen (29. März) befuhr ein grauer Opel Astra mit hoher Geschwindigkeit die Fußgängerzone der Essener Innenstadt und gefährdete dort Passanten, die sich bereits kurz vor Ladenöffnung in der Innenstadt befanden. Der mutmaßliche 19-jährige Fahrer konnte durch Spezialeinsatzkräfte an der Steeler Straße festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Essen wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord vor, er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 11 sucht nun weitere Passanten, die von dem heranrasenden PKW konkret gefährdet wurden bzw. Passanten, die solche Gefährdungen beobachtet haben. Der Polizei wurde mehrfach geschildert, dass einige Menschen nur durch den Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern konnten. Die Passanten werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

