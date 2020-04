Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Markhausen/ Lastrup- Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach Tankbetrug, Tatverdächtigen gestellt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 31. März 2020, gegen 19.05 Uhr, wurde der Polizei ein Tankbetrug in der Hauptstraße in Friesoythe im Ortsteil Markhausen gemeldet. Der Fahrer eines BMW sei von einem Tankstellengelände in Richtung Molbergen geflüchtete, ohne den ausstehenden Betrag zu bezahlen.

Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Ermittlungen konnten Polizeibeamte einen 18jährigen aus Friesoythe identifizieren. Dieser war bereits am Montag, 30. März 2020, gegen 07.15 Uhr, unter anderem durch eine Gefährdung im Straßenverkehr mit Verfolgungsfahrt im Bereich Friesoythe aufgefallen. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu diesem Zeitpunkt die Verfolgung abzubrechen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht weiter zu gefährden.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige PKW im Bereich Molbergen im Ortsteil Peheim gesichtet werden. Auch hier flüchtete der Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten. Im Bereich Lastrup geriet das Fahrzeug zunächst außer Sicht. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten schließlich gegen 20.37 Uhr zum Auffinden des PKW in der Straße Siehefeld in Lastrup. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt unbesetzt und wies Unfallspuren auf. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der PKW nicht zugelassen war und im Bereich Herzlake entwendet wurde. Ferner konnten Polizeibeamte im PKW weitere Kfz-Kennzeichen auffinden. Der PKW wurde beschlagnahmt. Die Herkunft der Unfallspuren und Kennzeichen ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen wurden weiterhin aufrechterhalten. Es wurden ein Polizeihubschrauber sowie Diensthundeführer angefordert und eingesetzt. Ferner wurden durch Einsatzkräfte an den Ausfahrtsstraßen im Bereich Lastrup Durchfahrtskontrollen durchgeführt.

Gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person im Bereich Siehefeld in Lastrup gemeldet, mit der die Personenbeschreibung des flüchtigen Täterverdächtigen übereinstimmte. Gegen 23.50 Uhr konnte der 18jährige im Bereich eines Sportplatzes an der Straße Unnerweg angetroffen werden. Unter Androhung des Einsatzes eines Diensthundes konnte der flüchtige Tatverdächtigte gestellt werden. Dabei zog sich der 18jährige eine leichte Bisswunde durch den Diensthund am Arm zu. Die Verletzung wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und der Tatverdächtige einem Krankenhaus zugeführt. Bei einer Durchsuchung des 18jährigen fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe, ein Einhandmesser und Betäubungsmittel. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist, wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der 18jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gegen den 18jährigen aus Friesoythe wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

