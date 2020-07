Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schamlos

Baden-Baden (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann konnte am Freitagabend von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden beim Verlassen eines Thermalbades am Römerplatz vorläufig festgenommen werden, nachdem er zuvor im Saunabereich der Therme sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Laut Schilderung einer Zeugin habe der Verdächtige kurz vor 19:30 Uhr im Saunabereich neben ihr und einer weiteren Frau masturbiert. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlung übernommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell