Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.03.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Hornschen Straße auf Höhe der Hausnummer 113 geparkten Ford Mondeo, ohne sich anschließend um den Schaden zu kümmern. Gegen 8:30 Uhr hörte ein Zeuge einen Knall und entdeckte daraufhin den Unfallschaden an dem schwarzen Ford. Der Wagen war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Horn geparkt und auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Beim verursachenden Fahrzeug muss es sich um einen weinroten Audi neueren Modells handeln (ab 2016), der durch den Unfall zumindest Schäden am Außenspiegel aufweist. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell