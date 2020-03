Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Kirchenfenster eingeworfen.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Fensterscheiben einer Kirche eingeworfen. Die Küsterin entdeckte am Dienstagmorgen die beiden zersplitterten Bleiglasfenster. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

