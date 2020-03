Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an der Schule.

Lippe (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro richteten Unbekannte am Wochenende auf dem Gelände einer Schule in der Weerthstraße an. Sie demolierten unter anderem eine Fensterscheibe, Strahler und Blitzableiter. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

