Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher flüchtet.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde ein Mann in der Siemensstraße durch Geräusche geweckt. Er entdeckte einen Unbekannten, der sich an seiner Haustür zu schaffen machte. Der Einbrecher flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell