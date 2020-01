Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Spiegel an Ford Focus und Skoda Fabia abgetreten - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags hat ein unbekannter Täter an einem schwarzen Skoda Fabia und einem blauen Ford Focus in Bad Arolsen in der Rauchstraße jeweils den rechten Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell