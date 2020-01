Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Einbruch in leerstehendes Gebäude "Neues Kurhaus" - hoher Stehlschaden - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

In der Zeit vom 23. bis 30. Dezember wurde in Bad Wildungen in das leerstehende Gebäude "Neues Kurhaus" in der Langemarckstraße eingebrochen. Unbekannte Täter drangen mit Brachialgewalt in das Gebäude ein, wo sie mehrere Messinggeländer aus der Verankerung brachen. Außerdem wurde eine schwere Messingtür des ehemaligen Bistrobereiches aus der Bodenbefestigung gerissen und entwendet. Das Entwenden der Messingelemente erfolgte vermutlich über eine Nebeneingangstür die zur Langemarckstraße hin führt. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben, die zum Abtransport ein größeres Transportfahrzeug benutzten. Der Wert der Messingelemente liegt im vierstelligem Bereich und der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell