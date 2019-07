Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines baufälligen Unterstandes

Gütersloh (ots)

(RB) - Gütersloh - Am frühen Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr kam es zu einem Brand an der Münsterlandstraße in Gütersloh. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Misthaufen eines landwirtschaftlichen Betriebes in Brand. Das Feuer griff auf einen baufälligen Unterstand über, welcher sich in unmittelbarer Nähe befand. Hier wurde der Dachstuhl Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Vermutlich entstand kein wirtschaftlicher Schaden, da der Eigentümer den Stand sowieso abreißen wollte. Verletzt wurde niemand.

