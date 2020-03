Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Kleintransporter fährt gegen Baum.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen kam ein 64-jähriger Lagenser mit einem Kleintransporter von der Hamelner Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann war aus Humfeld kommend in Richtung Dörentrup unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter fiel durch die Kollision auf die Seite. Die Feuerwehr musste den Fahrer durch die Frontscheibe aus seinem Fahrzeug befreien. Zur Behandlung wurde der schwer verletzte Mann in ein Klinikum gebracht. Der Transporter wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 5500 Euro. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

