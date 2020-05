Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kradfahrer flüchtet vor Polizei; Zeugen gesucht.

Sinsheim (ots)

Ein sogenanntes Leichtkraftrad, oder besser der überlaute Auspuff, fiel einer Streife des Polizeirevieres Sinsheim am 03.05.2020 gegen 14:50 Uhr auf der L 549 zwischen Neidenstein und Waibstadt auf. Der Fahrer fuhr dort trotz Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Waibstadt. Auch in Waibstadt auf der Neidensteiner Straße verminderte er seine Geschwindigkeit nicht auf die erlaubten 50 km/h, sondern fuhr weiter mit über überhöhter Geschwindigkeit weiter. Auf die Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht, sondern flüchtete über die Hauptstraße und Lange Straße. In Höhe der Seniorenresidenz "Johanniter-Haus" konnte der Fahrer schließlich über einen Fußweg entkommen.

Da sich die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Sinsheim das Kennzeichen des Krads notieren konnten, überprüften sie die Halteranschrift. Hier konnten sie tatsächlich den Fahrer, einen 16-jährigen jungen Mann, feststellen und kontrollieren. Eine Überprüfung ergab, dass der Jugendliche vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Um dies genau festzustellen, wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschien vorläufig entzogen. Der junge Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Illegalem Kraftfahrzeugrennen und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Zeugen oder Geschädigte die die Flucht des jungen Mannes beobachten oder dabei gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

