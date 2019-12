Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kuperzell: Unfall an der Ampel Ein Unfall bei Kupferzell am Mittwochmittag fordert einen Leichtverletzen. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Mittwochmittag, gegen 15:05 Uhr, auf der Bundesstraße 19 in Richtung Schwäbisch Hall. Sie fuhr an einer grünen Ampel bei Kupferzell an und musst dann noch einmal abbremsen. Ein 49-jähriger VW-Fahrer, der ihr folgte, konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck ihres Fahrzeugs. Der Beifahrer der Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand dabei ein Schaden von circa 4.500 Euro.

Kuperzell: Motorradfahrer verletzt Am Mittwochmittag wurde bei Kupferzell ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 16-jährige Motorradfahrer fuhr die Bundesstraße 19 aus Richtung Westernhausen kommend mit zwei weiteren Motorradfahrern entlang. Auf Grund einer roten Ampel bildete sich an der Anschlussstelle Kupferzell ein Rückstau. Diesen erkannte der 16-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf einen Kastenwagen auf. Die zwei anderen Motorradfahrer konnten rechtzeitig anhalten. Der Jugendliche trug Motorradhelm und -jacke, jedoch keine Motorradschutzhose. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Niedernhall: Betrugsmasche: Gewinnversprechung In Niedernhall erhielt am Dienstag und Mittwoch ein 57-jährige Frau einen Anruf, in welchem ihr ein Gewinn in Höhe von 37.000 Euro versprochen wurde. Zunächst teilte der unbekannte Anrufer der Frau mit, dass sie 37.000 Euro gewonnen hätte. Am Mittwoch wurde sie dann nochmals angerufen. Hier wurde sie informiert, dass sie zur Einlösung des Gewinnes 1.000 Euro in Google-Play-Karten zu leisten hätte. Die 57-Jährige erkannte den Bertrugsversuch und beendete das Telefonat. Wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können, erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Künzelsau: 20.000 Euro Schaden bei einem Unfall Ein 69-jähriger Toyota-Fahrer übersah am Mittwochmorgen bei Künzelsau einen vor ihm haltenden Audi. Der 69-jährige Fahrer war auf der B19 Richtung Künzelsau unterwegs, als er offensichtlich den vor ihm haltenden Audi eines 29-Jährigen übersah. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ins Heck des Haltenden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Einbruch in Schule Zwischen Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, wurde in die gewerbliche Schule in der Sudentenstraße in Öhringen eingebrochen. Ein bislang noch nicht ermittelter Täter nutzte das vergangene Wochenende um sich Zugang zum Schulgelände zu verschaffen. Er montierte Schlösser von den Türen ab und entwendete diese. Zudem wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Durch die entwendeten Schlösser entstand ein Schaden von circa 1.800 Euro. Wem am vergangenem Wochenende etwas Verdächtiges im Bereich der Schule aufgefallen ist, möge sich unter der Telefonnummer 07941 9300 bei dem Polizeirevier Öhringen melden.

Wertheim/ Ilsfeld/ Nordhausen/ Neuenstein/ Osterburken/ Walldürn: Schlepper-Flashmob

Zahlreiche Trekker-Fahrer machten sich am Mittwochnachmittag auf zu einem bundesweiten Traktoren-Flashmob zum stillen Protest gegen die Lage der Landwirte. In Wertheim-Bettingen versammelten sich gut 25 Traktor-Fahrer mit ihrem Maschinen und positionierten sich mit angeschalteten Warnblinkern im gesamten Industriegebiet Almosenberg. In Ilsfeld trafen sich die Fahrer von 16 Schleppern auf einer Wiese neben der A81 und machten dort mit eingeschalteten Rundumlichtern auf ihr Anliegen aufmerksam. Auch zwischen Nordhausen und Hausen wurde auf einem Feld für die Landwirte demonstriert. Hier kamen für kurze Zeit etwa 25 Personen mit 15 Trekkern zusammen. Ein Banner wurde gehisst und auch hier waren die Warnblinkanlagen eingeschaltet. Bei Neuenstein kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, weil etwa 20 Traktor-Fahrer mit ihren Gefährten die Strecke zwischen dem Emmertshof und Neuenstein auf und ab fuhren. Nach einem Hinweis der Polizei setzten die Teilnehmer ihren Protest dann stehend auf einem Feld neben der Straße fort. Neben der B27 bei Walldürn versammelten sich zehn Schlepper mit ihren Fahrern und auch an der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Osterburken kamen sechs Traktoren und ihre Fahrer zum stillen Protest zusammen.

