Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisiert Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Weil er durch Beamte des Polizeireviers Lahr davon abgehalten werden sollte stark alkoholisiert Fahrrad zu fahren, wendete sich am Freitagmorgen ein 42-Jähriger beleidigend und tätlich gegen die Polizisten. Gegen 1:45 Uhr war eine Streife beim Betanken des Dienstwagens in der Turmstraße und konnte dabei beobachten, wie der sichtlich alkoholisierte Mann nach dem Kauf von Bier an der Tankstelle im Begriff war, seinen Weg offenbar mit dem Fahrrad fortzusetzen. Um die möglicherweise im Raum stehende Straftat zu verhindern, sprachen die Beamten den Mann an und empfahlen ihm, das Rad nach Hause zu schieben. Diesem entgegnete er Beleidigungen, zeigte keinerlei Einsicht und verweigerte die Angaben seiner Personalien und schlug den Arm eines Polizisten dabei weg. Den weiteren Maßnahmen widersetzte sich der mit rund 1,7 Promille alkoholisierte Mann und verletzte einen Beamten leicht. Nach einer angeordneten Blutentnahme wurde der 42-Jährige in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in behördlicher Obhut verbringen. In erwarten nun ein Strafverfahren und ein Gebührenbescheid für den Gewahrsam.

