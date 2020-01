Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Niederaula die Gottfried-Schenker-Straße in Friedewald aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Gewerbegebiet. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich mehrere Male und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

