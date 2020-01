POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 04.01.20

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Samstag, 04.01.2020, 09.00 Uhr bis 10.45 Uhr wurde auf der Rückseite der Breitenstraße am Parkdeck der Firma ADLER von einem unbekannten Kfz an der leicht abschüssigen Ausfahrt die Bediensäule der Schrankenanlage touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstagnachmittag um 14.05 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Rotenburg die Benno-Schilde-Straße in Richtung Dippelstraße. Sie bremste, als sie sich in Höhe des Parkhauses der City Galerie befand, da sie der Meinung war, dass der Pkw-Fahrer, der von dort auf die Benno-Schilde-Straße fahren wollte, Vorfahrt hätte. Der hinter ihr fahrende 23-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1800,- EUR

