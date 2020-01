Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eine leicht verletzte Person durch Unfall vor dem Bronnzeller Kreisel

Fulda (ots)

Eine 32-jährige Polo-Fahrerin aus Bad Kissingen befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzeller Kreisel. Vor ihr fuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt am Main. Als der BMW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisel verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte die Polo-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Der BMW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2200,00 EUR.

Gefertigt: Koch, PHK' in (Polizeistation Fulda)

