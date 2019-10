Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Hauswand gefahren

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Der 85 Jahre alte Fahrer eines VW Polo ist am Montagnachmittag (28.10.2019) gegen die Fassade eines Supermarkts am Büsnauer Platz gefahren. Der Mann war gegen 16.50 Uhr an der Straße Büsnauer Platz unterwegs und wollte auf dem Parkplatz des Supermarktes einparken. Dabei verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen die Fassade des Supermarkts. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

