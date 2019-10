Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (26.10.2019) einen 23-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße mehrere Kleidungsstücke im Wert von 680 Euro gestohlen zu haben. Zwei Angestellte bemerkten, wie der mutmaßliche Dieb gegen 17.00 Uhr mit mehreren Kleidungsstücken sowie einer leeren Sporttasche in eine Umkleide ging und sie nach kurzer Zeit offenbar mit einer gefüllten Sporttasche wieder verließ. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passiert hatte ohne die Kleidungsstücke zu bezahlen, sprach ihn ein 35-jähriger Mitarbeiter an. Bei der Überprüfung der Sporttasche stellten sie die gestohlenen Kleidungsstücke fest und übergaben ihn im Anschluss an die alarmierten Polizeibeamten. Der 23-jährige syrische Staatsbürger wurde am Sonntag (27.10.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell