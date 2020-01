POL-OH: Pressemeldungen PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemeldungen PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht 02.01.2020, zw. 17:00 Uhr u. 17:40 Uhr Bebra, Friedrichrodaer Straße / Am Wasserturm

32-jährige PKW Fahrerin aus Bebra hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Straße am Wasserturm, kurz hinter der Einmündung zur Friedrichrodaer Straße, abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren die hintere linke Fahrzeugecke des geparkten Fahrzeuges. Anschließend entfernte sich der Unfallverursache unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 1000,-EUR. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Sachschaden 03.01.2020, 02:33 Uhr Bebra-Weiterode, Mühlwiesenweg

18-jähriger PKW Fahrer aus Bebra befuhr den Wirtschaftsweg aus Richtung Burgrainhütte in Richtung Mühlwiesenweg. Im Bereich einer Eisenbahnunterführung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Am PKW und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von 1700,-EUR

Mülltonnenbrand bei Turnhalle

Am Sonntagmorgen um 01.30 Uhr geriet in Lauterbach-Frischborn bei einer dortigen Turnhalle eine Restmülltonne aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Tonne war an der Außenseite der Turnhalle unter einer Außentreppe abgestellt. Durch die Feuerwehren aus Lauterbach, Frischborn und Heblos wurde das Feuer schnell gelöscht. An der Mülltonne und der Treppe entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Zur Brandzeit fand in der Turnhalle eine Veranstaltung statt. Die 300 Besucher verließen vorsorglich die Halle und blieben unverletzt.

