Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Jugendliche Spritztour mit weitreichenden Folgen

Kehl (ots)

Die Spritztour mit dem Auto seines Vaters brachte einem 17-Jährigen in den frühen Freitagmorgenstunden gleich mehrere Strafanzeigen ein. Gegen 1:30 Uhr erkannte der am Freibad parkende Jugendliche am Steuer des 5er-BMW einen heranfahrenden Streifenwagen und beschleunigte daraufhin stark, das Weite in Richtung Stadionstraße suchend. Mit rund 90 Stundenkilometern mussten die Kehler Ordnungshüter dem Flüchtigen folgen und beobachten, wie er auf Höhe des Stadions die Kontrolle verlor und nach links von der Fahbahn abkam. Dabei beschädigte er einen Zaun uns setzte seine Fahrt in das Wohngebiet Schneeflären fort. Noch vor seiner Haustüre konnte der junge Fahrer vorläufig festgenommen werden und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Angehörige übergeben werden. Am Auto seines Vaters entstand bei der Spritztour ein Schaden von rund 2.000 Euro, an dem Zaun geschätzte 200 Euro. Den Jugendlichen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges und Unfallflucht.

