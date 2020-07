Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Alkoholisierte Fahrt endet abrupt

Schutterwald (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss sollen am Donnerstag einem 18-Jährigen zum Verhängnis geworden sein. Der junge Mann war, etwa gegen 1.45 Uhr auf der Talstraße, in absteigende Fahrtrichtung, unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve den Bordstein touchierte. Durch den kurzen Kontakt zum Bürgersteig hatte er vermutlich die Kontrolle über das Motorrad verloren und kam von der Fahrbahn ab. Beim Sturz des Fahrers habe sich der Helm gelöst. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mithilfe von eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum gebracht. Sein hinter ihm fahrender Freund blieb unverletzt. Bei dem ebenfalls 18 Jahre alten Kollegen konnte obendrein Alkohol festgestellt werden. Die zwei Freunde waren offenbar auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier. Das Resultat ist ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro und eine Strafanzeige.

