Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kontrolle mit Folgen

Bühl (ots)

Die Kontrolle eines 18 Jahre alten E-Roller-Fahrers endete am Donnerstagnachmittag mit mehreren Anzeigen. Gegen 16:20 Uhr wurde der junge Mann in der Siemensstraße durch Beamte des Polizeireviers Bühl einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Heranwachsende unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ein auf Metamphetamine positiv reagierender Urintest und das Auffinden von entsprechendem Betäubungsmittel erhärteten diesen Verdacht. Die Auswertung einer entnommenen Blutprobe soll Klarheit über den Grad seiner Berauschung bringen. Weil er darüber hinaus noch ein verbotenes Messer mit sich führte, wird eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzukommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell