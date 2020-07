Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - nach Verkehrsunfall Schwerverletzt

Rastatt (ots)

Ein 21-jähriger Jaguar-Fahrer war am Freitagfrüh auf der Plittersdorfer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Vermutlich kam er gegen 0.50 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam dort zum Stehen.

Der Fahrzeuglenker sowie seine beiden 19 und 20 Jahre alten Beifahrer verletzten sich dabei schwer und mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Rastatt verbracht werden. Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Rastatt waren vor Ort um die aus dem Fahrzeug auslaufenden Betriebsstoffe zu beseitigen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es kam an den Abschlepphaken.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell