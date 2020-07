Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer fuhr den JEEP Compass auf dem Supermarktparkplatz an?; Motorrad von Parkplatz gestohlen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wer fuhr den JEEP Compass auf dem Supermarktparkplatz an? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete, Zeugen. Gegen 15 Uhr stellte ein 34-Jähriger an seinem schwarzen JEEP Compass, den er auf dem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße 4 abgestellt hatte, einen Schaden am linken Scheinwerfer, sowie am linken Kotflügel fest. Vermutlich hatte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Mannes aus Hanau angefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seine Personalien zu hinterlassen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Motorrad von Parkplatz gestohlen - Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte stahlen am Donnerstagvormittag eine Yamaha des Typs YZF-R 1 von einem Parkplatz in der Westbahnhofstraße. Der 33 Jahre alte Eigentümer aus Hasselroth hatte seine blaue Maschine am Morgen, gegen 9.30 Uhr, abgestellt. Als er etwa eine Stunde später zurückkam, stellte er den Diebstahl seiner Yamaha, an der HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 32 angebracht waren, fest. Die Kriminalpolizei hat das Motorrad umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

