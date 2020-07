Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstenfahndung des PP Südosthessen von Freitag, den 03.07.2020 (jetzt mit Bild der Vermissten)

Wo ist Julia Stein? - Hanau / Obertshausen

(neu) Wer hat Hinweise darauf, wo sich Julia Stein zur Zeit aufhält. Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 17-Jährige verschwand am Donnerstag, den 02.07.2020 aus einer Wohngruppe in Klein-Auheim und wurde zuletzt gegen 18 Uhr an einem Kiosk in Obertshausen gesehen. Seither fehlt von der jungen Frau jede Spur.

Julia Stein ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat langes rötliches Haar und trug bei ihrem Verschwinden eine goldgelbe Cordjacke, eine weiße Hose und hatte eine schwarze Lederhandtasche dabei. Julia soll am Donnerstag stark geschminkt gewesen sein. Trotz ihres jungen Alters ist Julia dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Julia Stein nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Ein Bild von Julia Stein ist dieser Meldung beigefügt.

Offenbach, 03.07.2020, Pressestelle, Rudi Neu

