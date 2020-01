Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt mit Folgen

29345 Unterlüß (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26.01.2020) fiel einer Funkstreife in Unterlüß ein Opel Vectra auf, dessen Fahrer den Wagen sehr unsicher bewegte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Straftaten fest: Der 38-jährige Fahrer hatte sich unter erheblicher Alkoholbeeinflussung ans Steuer gesetzt; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem hatte er vor der Fahrt noch illegale Drogen konsumiert; schließlich führte er ein verbotenes Messer mit sich. Für den Mann waren eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins die unmittelbare Folge. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Mutter des Mannes die Fahrt zugelassen, obwohl sie wusste, dass er in einem nicht fahrtüchtigen Zustand war. So werden sich der junge Mann und seine Mutter in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

