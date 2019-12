Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Körperverletzung angezeigt

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Meinerzhagen Tages- und Wohnungseinbrecher erfolgreich Am Freitagnachmittag (20.12. in der Zeit von 14 Uhr - 18 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Haus am Redlendorf ein. Die Täter durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen Dokumente, Schmuck, Bargeld und persönliche Papiere. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu unbekannten Personen und/oder insbesondere Fahrzeuge am Freitagnachmittag nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

An der Derschlager Straße kam es am 20.12. gegen 22 Uhr in einer dortigen Gaststätte zu Zahlungsschwierigkeiten, in dessen Verlauf es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Der 26 jährige Hauptaggressor wurde in Gewahrsam genommen. Die drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Kierspe Kölner Straße An einer zur Zeit renovierten Wohnung schlugen Unbekannte ein Fenster ein und stahlen aus dem Haus hochwertige Werkzeuge (Bohrhammer, Akkuschrauber, Leuchtmittel und einen Werkzeugkasten) Feststellzeit: 2012.2019, gegen 19 Uhr. Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell