POL-MK: Frau angegriffen und Einbrüche angezeigt

Übergriff auf 23 Jähriger

Eine Lüdenscheiderin beging am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, die Loher Straße auf dem linken Gehweg (Richtung Straßburger Weg). Plötzlich packte sie eine männliche Person von hinten an ihren Schal und schliff sie über den dortigen Parkplatz. Der Mann bedrohte sie in übelster Art und Weise auf sexueller Basis. Als die junge Lüdenscheiderin mehrfach um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und lief die Loher Straße in Richtung Fußgängerzone. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Täterbeschreibung:

- männlich - normale Statur - ca. 1,79 m - kurze schwarze Haare - dunkelhäutig - Sprache: deutsch mit Akzent - Bekleidung: beige Jacke mit Kapuze

Sachdienliche Hinweise zu dem Unhold nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Einbrecher stehlen Bargeld Am21.12. wurde festgestellt, dass in eine Wohnung an der Schützenstraße eingebrochen wurde. Die Täter hatten die Wohnungstür geöffnet, die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

An der Herscheider Landstraße wurde in der Nacht zum 21.12. die rückwärtig gelegene Tür einer Bäckerei aufgehebelt. Nach der Durchsuchung der Räume hatten es die Täter auf die Geldkassette abgesehen, die sie gewaltsam öffneten und den Inhalt an Bargeld entwendeten. Es entstand Sachschaden.

Hochstraße In der Nacht zum 22.12. verschaffen sich unbekannte Täter über ein Fenster des Gäste WCs Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Die Einbrecher durchsuchen die Räumlichkeiten und stehlen Bargeld und ein Mobiltelefon.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

