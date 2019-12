Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Durch-)Hänger mit Holzbalken-Konstruktion

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag hat die Polizei auf der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid einen österreichischen Sattelschlepper um seinen slowenischen Auflieger gebracht.

Auf den ersten Blick machte das Gespann einen ordentlichen Eindruck. Aber die Polizeibeamten schauen genauer hin. Was zu Tage kam, erleben die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes und der hinzugezogene Sachverständige selten. Der tragende Rahmen des Anhängers war vom Rost so stark geschwächt, dass die Verbindung zum ziehenden Lkw unmittelbar vor dem Abreißen stand. Der Sachverständige stellte fest, dass das Gefährt nur mit Glück noch bis zum Kontrollort gekommen war, ohne auseinander zu brechen. Alle sechs Bremsen waren nicht mehr in der Lage, den Auflieger zum Stehen zu bringen. Um einen gerissenen Rahmen am Heck zu stabilisieren, war ein Stück Kantholz mit dünnem Draht angebaut worden. Der Inhalt des durchgerosteten Staukastens hing knapp über dem Asphalt.

Nach der technischen Prüfung stand fest, dass der Auflieger eine Verkehrsgefährdung darstellte. Der überraschte bosnische Fahrer wirkte fast dankbar für die Kontrolle und hinterlegte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 Euro. Den Heimweg musste er ohne Hänger antreten. Den Halter erwartet ein Bußgeldbescheid über 300 EUR. Die Sattelzugmaschine war völlig in Ordnung.

