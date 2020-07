Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrolle beim Abbiegen verloren, Polizei bittet um Hinweise zum unfallverursachenden Fahrer

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden noch auf der Suche nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer. Der bislang unbekannte Fahrer/Fahrerin eines Renault Clio mit Rastatter Zulassung hatte kurz vor 2:30 Uhr beim Abbiegen von der Kehler Straße in die Markgrafenstraße die Kontrolle über den Wagen verloren und kollidierte in der Folge mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Als mutmaßliche Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht. Anwohner konnten beobachten, wie ein Mann und eine Frau aus dem Verursacherfahrzeug ausstiegen und vom Unfallort wegrannten. Während zu dem Mann derzeit keine Beschreibung vorliegt, soll es sich bei der Frau um eine 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit dunklen, lange Haaren gehandelt haben. Die junge Frau soll sich bei ihrer Flucht den Kopf am Balkon eines dortigen Eckhauses angestoßen und hierdurch eine blutende Verletzung davongetragen haben. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Fahrer/Fahrerin des Renault Clio geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

