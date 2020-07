Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ottersweier (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Bühl fiel am Mittwochabend ein Kleinkraftradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf, was seine Kontrolle und eine Anzeige zur Folge hatte. Der Mann war gegen 23.15 Uhr von Sasbach kommen in Richtung Bühl unterwegs. Die für das Fahrzeug vorgesehene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 Stundenkilometern, jedoch fuhr der 44-Jährige mit etwa 70 Stundenkilometern über die B3 vor dem Streifenwagen her. Während der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle konnte der Fahrer keine ausreichende Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell