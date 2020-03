Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflüchtige Fahrerin durch Zeugenhinweise ermittelt

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Donnerstag dem 05.03.2020 ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Ortsgemeinde Fröschen ein Verkehrsunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Durch diverse Hinweise von Unfallzeugen, nach dem direkt veröffentlichten Presseartikel, konnte das Fahrzeug der Unfallflüchti-gen am Freitag dem 06.03.2020 ermittelt werden. Hinsichtlich der Fahrereigenschaft dauern die Ermittlungen noch an. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass die Halterin des ermittelten Fahrzeuges auch die verantwortliche Fahrzeugführerin zum Unfallzeitpunkt war. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell