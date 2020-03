Polizeidirektion Pirmasens

Am 05.03.2020, 18:37 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer (fuhr silberfarbenen Pkw, weiteres nicht bekannt) die Bubenhauser Straße (B 424) in Richtung Bubenhauser Kreisel. Kurz vor der Einfahrt in den Kreisel gabelt sich die Fahrbahn in eine Einfahrtsspur zum Kreisel und eine Ausfahrtsspur aus dem Kreisel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der silberfarbene Pkw verbotswidrig über die Sperrfläche und entgegen der Beschilderung (blauer Pfeil nach rechts) nach links auf die aus dem Kreisel herausführende Gegenfahrspur und kam demnach einer den Kreisel verlassenden Pkw-Fahrerin (fuhr schwarzen Mini) frontal entgegen. Um eine Kollision mit dem silberfarbenen Fahrzeug zu vermeiden, lenkte die Frau nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet sie auf die Verkehrsinsel und stieß mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen zusammen. Nach dem Verkehrsunfall legte der Verursacher den Rückwärtsgang ein und fuhr nach rechts über den Kreisel davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser dürfte bei ca. 3.000 EUR liegen (Pkw und Verkehrszeichen). | pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

