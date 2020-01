Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Robert-Koch-Straße, 5.1.20, 18.20 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Landau (ots)

Am 5.1.20, gegen 18.20 Uhr, verursachte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin in Landau beim rückwärtigen Ausparken aus einer Garage in der Robert-Koch-Straße einen Verkehrsunfall. Sie stieß gegen einen geparkten Pkw. Zeugen beobachteten, wie die Frau in ein Haus ging, nachdem sie ihren Pkw abstellte. Sie verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die 76-jährige Verursacherin sich in ihrer Wohnung aufhielt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins, der Fahrzeugschlüssel und ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Straßenverkehrsgefährdung.

