Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kind an Fußgängerüberweg angefahren

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 05.02.20, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich in der Pirmasenser Straße in Thaleischweiler-Fröschen, im Bereich der dortigen Schule, ein Verkehrsunfall, wobei ein 11-jähriges Kind beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem schwarzen Pkw angefahren wurde. Die Fahrerin hielt direkt an und sprach mit dem Jungen. Das Kind gab der Frau zu verstehen, dass es keinen Krankenwagen/ ärztliche Behandlung benötige, woraufhin die Fahrerin die Örtlichkeit verließ. Die Polizei bittet die Fahrerin des schwarzen Pkws und Zeugen des Vorfalls sich bei der hiesigen Dienststelle in Waldfischbach zu melden. |piwfb

