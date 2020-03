Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto überschlägt sich

Eppenbrunn (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13:05 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Polo-Fahrer die L478 aus Richtung Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Trulben. Der 29-Jährige geriet mit seinem Polo, kurz nach Ortsausgang, ins Schleudern, versuchte noch gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle und überschlug sich. Danach blieb der Pkw im Grünstreifen liegen. Der Fahrer konnte leichtverletzt durch das DRK erstversorgt und anschließend in Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.(pips)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell