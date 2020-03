Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Großen Sachschaden verursachte ein 47-jähriger Kleintransporter-Fahrer, der am 04.03.2020 gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn 8, Fahrtrichtung Pirmasens, ca. 1,5 km vor der Anschlussstelle Walshausen, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Sprinter geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen, überfuhr dort einen Leitpfosten, schleuderte nach dem Gegensteuern nach links über zwei Fahrstreifen und fuhr in die Mittelleitplanke, von wo aus er wieder nach rechts auf den Grünstreifen abgelenkt wurde, auf dem er vor dem Anhalten des Fahrzeugs noch einen zweiten Leitpfosten überfuhr. An der Mittelleitplanke und den beiden Leitpfosten entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR, der Schaden am total beschädigten Sprinter dürfte bei ca. 25.000 EUR liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der 47-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Er wurde kostenpflichtig verwarnt. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell