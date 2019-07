Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autodiebe stehlen zwei hochwertige Audis vor Autohaus

Willich (ots)

In der Nacht zu Montag, zwischen 01.30 und 02.00 Uhr, stahlen Unbekannte von dem Gelände der Audi-Niederlassung auf der Jakob-Kaiser-Straße in Willich zwei hochwertige Audis. Dabei handelt es sich um einen blauen und um einen grauen SQ 5. Von zwei weiteren Fahrzeugen, die ebenfalls vor dem Autohaus standen, montierten die Diebe die Kennzeichen ab. Es ist zu vermuten, dass die Diebe die Kennzeichen an die gestohlenen Audis montierten. Die Kennzeichen lauten KR-TF 5004 und KK-TF 710. Die Kripo in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib der Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (762)

