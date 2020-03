Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zu schnell in Kurve gefahren - Unfall verursacht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in Waldfischbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Ein 30jähriger Suzukifahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. In einer scharfen Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 22jährigen BMW-Fahrerin. Der BMW der jungen Frau wurde durch den Zusammenstoß auf den Gehweg und dort gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 11000 Euro. /piwfb

