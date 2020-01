FW-BO: Verkehrsunfall in Eppendorf

Feuerwehr Bochum

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam es in Eppendorf an der Straße " Am Thie" zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Umständen sind zwei PKW frontal zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und nach einer Erstversorgung an der Einsatzstelle in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Des Weiteren befanden sich in einem der Unfallfahrzeuge 3 Säuglinge im Alter von 6 Monaten. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurden auch die Drillinge vorsorglich in ein Bochumer-Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

