Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Mülltonnen brannten

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montagabend gegen 19.40 Uhr brannten in einem Hinterhof an der Uerdinger Straße mehrere Mülltonnen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Insgesamt zerstörte das Feuer acht Mülltonnnen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

