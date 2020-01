Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungsbrand

Kripo ermittelt

Moers (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Diese befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchstraße.

Die Bewohner blieben unverletzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Wohnungen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden an dem Gebäude. Die Höhe steht derzeit nicht fest.

Polizisten sperrten die Kirchstraße im Bereich der Oberwallstraße /Friedrichstraße sowie der Straße Neuer Wall ab.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern derzeit noch an.

