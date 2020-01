Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in Wattenscheid: Ladengeschäft in Fußgängerzone evakuiert

Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bochum um 17:22 Uhr zu einem Brand nach Wattenscheid gerufen. In einem Hinterhof zwischen der Hochstraße und der Probst-Hellmich-Promenade standen mehrere Paletten in Vollbrand und drohten auf ein Ladengeschäft überzugreifen, das durch den Brand bereits vollständig verraucht war. Die Feuerwehr konnte mit dem Löschzug der Wache 1 (Wattenscheid) den Brand im Hinterhof schnell unter Kontrolle bringen, während der Löschzug der Wache 2 (Innenstadt) das verrauchte Ladengeschäft von der Fußgängerzone der Hochstraße aus evakuierte und das mehrgeschossige Wohn- und Geschäftsgebäude unter schwerem Atemschutz auf weitere Personen kontrollierte. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Fußgängerzone musste aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Einsatzmaßnahmen zeitweise auch für den Fußgängerverkehr gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr hat an der Einsatzstelle sowie durch die Wachbesetzung der verwaisten Feuerwachen mit der Sondereinheit Führungsunterstützung sowie den Löscheinheiten Wattenscheid-Mitte, Höntrop, Eppendorf, Bochum-Mitte und Altenbochum unterstützt.

