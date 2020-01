Feuerwehr Bochum

FW-BO: Uni-Center: Fassadenblech droht herabzustüzen - Busverkehr umgeleitet

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Bochum gegen 15:00 Uhr in die Hustadt zum Uni-Center alarmiert, bei dem in ca. 15 Meter Höhe ein Fassadenblech des Gebäudes auf den Bereich der Bushaltestelle "Ruhr-Universität" zu stürzen drohte. Das Fassadenblech wurde von der Feuerwehr aus dem Korb der Drehleiter mit einem Trennschleifer entfernt. Während des Einsatzes wurde der Busverkehr für rund eine Stunde durch die BOGESTRA umgeleitet. Die Absperrmaßnahmen an der Bushaltestelle sind seit ca. 16:00 Uhr wieder aufgehoben.

