Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erneute Auslösung eines Heimrauchmelders durch Essensreste auf dem Herd

Bochum (ots)

Gegen 16:10 Uhr erfolgte über den Notruf eine weitere Meldung über einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus auf der Luxemburger Straße in Bochum Wiemelhausen. Gemeldet wurde die Auslösung auch in diesem Fall durch eine Mitbewohnerin des Hauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte öffnete die Mieterin der betroffenen Wohnung selbstständig die Wohnungstür. Sie teilte mit, dass sie in einem anderen Zimmer eingeschlafen sei und somit das Anbrennen des Essens in der Küche nicht bemerkt habe. Nach Begutachtung durch den Rettungsdienst verblieb die Mieterin an der Einsatzstelle. Durch Öffnen der Fenster wurde die Wohnung gelüftet. Es waren keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz war um 16:40 beendet. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte beteiligt.

