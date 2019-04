Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Bodman-Ludwigshafen - Ruhestörung aus dem Untergrund

Zu einem Einsatz der besonderen Art wurden Beamte des Polizeireviers Stockach am Donnerstag, 18.04.2019 um 21:00 Uhr nach Ludwigshafen in die Radolfzeller Straße gerufen. Im Bereich der dortigen Straßenbaustelle am Friedhof konnte eine Zeugin aus einem offenen Gullischacht Musik wahrnehmen. Auch die eintreffenden Polizeibeamten konnten deutlich die Disko-Musik aus der Unterwelt hören. Die weiteren Ermittlungen unter Tage ergaben, dass im Verlauf der Kanalisation Bauarbeiter beschäftigt waren, die sich das Leben dort unten in der dauerhaften Dunkelheit durch Musik erträglich machten.

